Зеленский заверил, что в Украине не будет дефолта
4 июня, 2019, 22:26
Президент Владимир Зеленский заверил, что информация о вероятности дефолта в Украине является слухами, которые не имеют ничего общего с его официальной позицией
Об этом он заявил во время встречи с европейским комиссаром Валдисом Домбровскисом в Брюсселе, сообщает Администрация президента в Тwitter.
"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - сказал президент.
"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией ", - сказал Президент @ZelenskyyUA встречаясь с еврокомиссаром @vdombrovskis- APU (@APUkraine) 4 июня 2019 г.
Читайте также: Виталий Портников: Дефолт приведет к краху и нищете
- Напомним, олигарх Игорь Коломойский посоветовал президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы США и Евросоюз списали Украине долги.
- Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина должна сохранить репутацию ответственной страны. Он отметил, что страна уважает и выполняет свои финансовые обязательства, а населению не нужны очередные кризисы.
Читайте также
-
-
-
-
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски