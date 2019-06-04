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Espreso.tvОбществоЗеленский заверил, что в Украине не будет дефолта

Зеленский заверил, что в Украине не будет дефолта

Президент Владимир Зеленский заверил, что информация о вероятности дефолта в Украине является слухами, которые не имеют ничего общего с его официальной позицией

Об этом он заявил во время встречи с европейским комиссаром Валдисом Домбровскисом в Брюсселе, сообщает Администрация президента в Тwitter.

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - сказал президент.

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