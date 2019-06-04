Зеленский заверил, что в Украине не будет дефолта

4 июня, 2019, 22:26

Об этом он заявил во время встречи с европейским комиссаром Валдисом Домбровскисом в Брюсселе, сообщает Администрация президента в Тwitter.

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - сказал президент.

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией ", - сказал Президент @ZelenskyyUA встречаясь с еврокомиссаром @vdombrovskis - APU (@APUkraine) 4 июня 2019 г.

Читайте также: Виталий Портников: Дефолт приведет к краху и нищете