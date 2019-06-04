"Шахтер" согласился отпустить Фонсеку в "Рому", - СМИ

4 июня, 2019, 13:55

"Шахтер" согласился отпустить своего главного тренера Паулу Фонсеку в итальянскую "Рому"

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, "Шахтер" готов расстаться с главным тренером португальцем Паулу Фонсекой и отпустить его в "Рому" бесплатно. Отмечается, что в донецком клубе решили отказаться от 5 млн евро, приписанных в контракте португальца в качестве отступных, в знак благодарности за проделанную работу.

Сам Фонсека заинтересован в сотрудничестве с "Ромой", но хочет получить гарантии от руководства клуба, у него будет достаточно средств для построения конкурентоспособной команды. "Рома" планирует предложить тренеру трехлетний контракт с зарплатой в 2,5 млн евро за сезон.