"Шахтер" согласился отпустить Фонсеку в "Рому", - СМИ
4 июня, 2019, 13:55
"Шахтер" согласился отпустить своего главного тренера Паулу Фонсеку в итальянскую "Рому"
Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации издания, "Шахтер" готов расстаться с главным тренером португальцем Паулу Фонсекой и отпустить его в "Рому" бесплатно. Отмечается, что в донецком клубе решили отказаться от 5 млн евро, приписанных в контракте португальца в качестве отступных, в знак благодарности за проделанную работу.
Сам Фонсека заинтересован в сотрудничестве с "Ромой", но хочет получить гарантии от руководства клуба, у него будет достаточно средств для построения конкурентоспособной команды. "Рома" планирует предложить тренеру трехлетний контракт с зарплатой в 2,5 млн евро за сезон.
- 22 мая после ничьей с "Динамо" (1: 1) главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о своем будущем во главе донецкой команды.
- 1 мая стало известно, что главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека находится в расширенном списке претендентов на пост главного тренера "Милана" в следующем сезоне.
- 11 апреля сообщалось, что главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека может в ближайшее межсезонье получить в итальянской "Роме".
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