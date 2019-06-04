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Espreso.tvСпорт"Шахтер" согласился отпустить Фонсеку в "Рому", - СМИ

"Шахтер" согласился отпустить Фонсеку в "Рому", - СМИ


фото: shakhtar.com
"Шахтер" согласился отпустить своего главного тренера Паулу Фонсеку в итальянскую "Рому"

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, "Шахтер" готов расстаться с главным тренером португальцем Паулу Фонсекой и отпустить его в "Рому" бесплатно. Отмечается, что в донецком клубе решили отказаться от 5 млн евро, приписанных в контракте португальца в качестве отступных, в знак благодарности за проделанную работу.

Сам Фонсека заинтересован в сотрудничестве с "Ромой", но хочет получить гарантии от руководства клуба, у него будет достаточно средств для построения конкурентоспособной команды. "Рома" планирует предложить тренеру трехлетний контракт с зарплатой в 2,5 млн евро за сезон.

  • 22 мая после ничьей с "Динамо" (1: 1) главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о своем будущем во главе донецкой команды.
  • 1 мая стало известно, что главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека находится в расширенном списке претендентов на пост главного тренера "Милана" в следующем сезоне.
  • 11 апреля сообщалось, что главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека может в ближайшее межсезонье получить в итальянской "Роме".
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