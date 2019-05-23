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Espreso.tvСпортФонсека рассказал, будет ли тренировать "Шахтер" в следующем сезоне

Фонсека рассказал, будет ли тренировать "Шахтер" в следующем сезоне


фото: shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о своем будущем во главе донецкой команды

Слова португальца приводит официальный сайт "Шахтера" .

После центрального матча 30-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Шахтер" в статусе обладателя золотых медалей сыграл вничью с "Динамо", наставник "горняков" прокомментировал свое будущее.

"Или тренировать" Шахтер "в следующем сезоне? Все указывает на то, что так. У меня еще один год контракта", - сказал Фонсека.

  • 1 мая стало известно, что главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека находится в расширенном списке претендентов на пост главного тренера "Милана" в следующем сезоне.
  • 11 апреля сообщалось, что главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека может в ближайшее межсезонье получить в итальянской "Роме".
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