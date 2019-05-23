Фонсека рассказал, будет ли тренировать "Шахтер" в следующем сезоне
23 мая, 2019, 08:52
Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о своем будущем во главе донецкой команды
Слова португальца приводит официальный сайт "Шахтера" .
После центрального матча 30-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Шахтер" в статусе обладателя золотых медалей сыграл вничью с "Динамо", наставник "горняков" прокомментировал свое будущее.
"Или тренировать" Шахтер "в следующем сезоне? Все указывает на то, что так. У меня еще один год контракта", - сказал Фонсека.
- 1 мая стало известно, что главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека находится в расширенном списке претендентов на пост главного тренера "Милана" в следующем сезоне.
- 11 апреля сообщалось, что главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека может в ближайшее межсезонье получить в итальянской "Роме".
Читайте также
-
13 мая, 2019 Украина - земля чудес!
-
-
-
-