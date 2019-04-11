//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Фонсека летом может покинуть "Шахтер"


фото: shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека может в ближайшее межсезонье получить работу в итальянской "Роме"

Об этом сообщает asromalive.

По данным издания, "Рома" продолжает переговоры со спортивным директором "Лилля" Луисом Кампосом на предмет перехода специалиста на аналогичную должность в римский клуб. Кампос хочет быть ответственным за трансферную и кадровую политику команды.

Одним из его фаворитов на пост главного тренера "Ромы" является португальский наставник "Шахтера" Паулу Фонсека. Среди других кандидатов, которые импонируют Кампосу, называют Леонарду Жардима и Жозе Моуринью. Руководство римского клуба также рассматривает кандидатуры Маурицио Сарре и Антонио Конте.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 апреля, 2019 четверг

больше новостей

11 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать