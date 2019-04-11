Фонсека летом может покинуть "Шахтер"

11 апреля, 2019, 14:58

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека может в ближайшее межсезонье получить работу в итальянской "Роме"

Об этом сообщает asromalive.

По данным издания, "Рома" продолжает переговоры со спортивным директором "Лилля" Луисом Кампосом на предмет перехода специалиста на аналогичную должность в римский клуб. Кампос хочет быть ответственным за трансферную и кадровую политику команды.

Одним из его фаворитов на пост главного тренера "Ромы" является португальский наставник "Шахтера" Паулу Фонсека. Среди других кандидатов, которые импонируют Кампосу, называют Леонарду Жардима и Жозе Моуринью. Руководство римского клуба также рассматривает кандидатуры Маурицио Сарре и Антонио Конте.