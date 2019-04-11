Фонсека летом может покинуть "Шахтер"
11 апреля, 2019, 14:58
Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека может в ближайшее межсезонье получить работу в итальянской "Роме"
Об этом сообщает asromalive.
По данным издания, "Рома" продолжает переговоры со спортивным директором "Лилля" Луисом Кампосом на предмет перехода специалиста на аналогичную должность в римский клуб. Кампос хочет быть ответственным за трансферную и кадровую политику команды.
Одним из его фаворитов на пост главного тренера "Ромы" является португальский наставник "Шахтера" Паулу Фонсека. Среди других кандидатов, которые импонируют Кампосу, называют Леонарду Жардима и Жозе Моуринью. Руководство римского клуба также рассматривает кандидатуры Маурицио Сарре и Антонио Конте.
- Напомним, 7 апреля в четвертьфинале Кубка Украины "Шахтер" Паулу Фонсеки в серии послематчевых пенальти победил киевское "Динамо" .
- В результате жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины "Шахтеру" достался "Днепр-1" .
- 10 апреля стало известно, что полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Марлос перенес операцию , по которой выбыл до конца сезона.
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