Конгресс США может привлечь к ответственности генпрокурора Барра

"Палата представителей проголосует на следующей неделе за привлечение к ответственности генпрокурора США Уильяма Барра за неуважение к Конгрессу из-за отказа выполнить повестку о предоставлении всеобъемлющего доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, а также связанных с ней доказательств", - отмечает издание.

Голосование, запланированное на 11 июня, также будет касаться экс-советника Белого дома Дон МакГана, который не явился на слушания в Юридического комитета Палаты представителей несмотря на повестку Конгресса.

Как уточняет издание, такой шаг свидетельствует о серьезной эскалации напряженности между администрацией Трампа и демократами, которые проводят серию расследований активности офиса президента, в то время как Белый дом отказывается сотрудничать. Напряженность начала расти еще в конце марта, когда спецпрокурор Мюллер завершил расследование относительно вмешательства России в выборы 2016 года.

Как выяснилось позже, Мюллер не мог предъявить никаких обвинений действующему президенту, поскольку был ограничен правилами Министерства юстиции США.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе почти двухлетнего расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.

Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Накануне Мюллер объявил, что официально закрывает офис специального прокурора и идет из Министерства юстиции.