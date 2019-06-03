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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил заместителя председателя СБУ

Зеленский уволил заместителя председателя СБУ

Президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя Председателя Службы безопасности Украины

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В указе № №349 / 2019 скамзано: освободить Виктора Кононенко от должности заместителя Председателя Службы безопасности Украины.

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