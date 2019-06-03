Зеленский уволил заместителя председателя СБУ
3 июня, 2019, 10:45
Президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя Председателя Службы безопасности Украины
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
В указе № №349 / 2019 скамзано: освободить Виктора Кононенко от должности заместителя Председателя Службы безопасности Украины.
- Напомним, 31 мая президент освободил Виталия Маликова с должности первого заместителя главы СБУ, а также Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.
- 31 мая Зеленский уволил главу следственного управления СБУ Григория Остафийчука.