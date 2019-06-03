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Espreso.tvОбществоТерриторией и суверенитетом торговать не собираемся, - Зеленский

Территорией и суверенитетом торговать не собираемся, - Зеленский

Трехсторонняя контактная группа в Минске имеет новые конкретные предложения о прекращении войны на Донбассе

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Еспресо.TV .

"У нас есть конкретные предложения, новые решения. Но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается", - подчеркнул президент.

  • Напомним, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Леонида Кучму главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске.
  • Президент Зеленский предоставил Леониду Кучме полномочия принимать реальные решения в Трехсторонней контактной группе в Минске.

 

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