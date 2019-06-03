Территорией и суверенитетом торговать не собираемся, - Зеленский
3 июня, 2019, 14:15
Трехсторонняя контактная группа в Минске имеет новые конкретные предложения о прекращении войны на Донбассе
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Еспресо.TV .
"У нас есть конкретные предложения, новые решения. Но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается", - подчеркнул президент.
- Напомним, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Леонида Кучму главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске.
- Президент Зеленский предоставил Леониду Кучме полномочия принимать реальные решения в Трехсторонней контактной группе в Минске.