"Не свадебный генерал": Кучма будет принимать реальные решения в Минске

3 июня, 2019, 13:48

Об этом заявил экс-президент Леонид Кучма, сообщает Еспресо.TV .

Комментируя свое назначение возглавить Трехстороннее контактную группу, Леонид Кучма отметил, что не мог не согласиться с таким предложением президента Зеленского.

"В это время я не мог не согласиться с таким предложением: Украина переживает не самые легкие времена в своей истории. И сегодня эта проблема встала намного больше, чем это было", - отметил Кучма.

Экс-президент подчеркнул, что он всегда отвечает за принятые решения.

"В своей жизни я всегда привык принимать решения и выполнять их, отвечать за это. Сегодняшняя встреча с президентом страны показывает, что у меня есть такая возможность - сделать свой вклад. Если мы в Минске принимаем какие-то общие решения, то они должны в Украине выполняться тоже", - отметил Кучма.

Глава украинской стороны Трехсторонней контактной группы отметил, что президент Украины Владимир Зеленский дал ему полномочия принимать реальные решения.

Экс-президент подчеркнул, что он не может работать в качестве "свадебного генерала", именно поэтому в свое время он сложил с себя эти обязанности.

"Сейчас есть возможность работать на благо Украины, над преодолением проблем, которые есть сегодня в стране", - отметил глава украинской стороны Трехсторонней контактной группы.