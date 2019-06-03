Партия Кернеса хочет быть в коалиции с новой властью
3 июня, 2019, 08:41
Вновь созданная политическая партия "Доверяй делам" хочет быть в коалиции с новой властью
Об этом заявил мэр Харькова, председатель партии "Доверяй делам" Геннадий Кернес, сообщает Интерфакс-Украина .
"Если мы не чужие для новой власти - а мы собираемся только помогать новой власти - мы, наверное, конечно, хотим быть в коалиции", - заявил он.
- Напомним, 20 мая мэры Харькова и Одессы Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии для участия в ближайших досрочных парламентских выборах.
- 21 мая о присоединении к новому политпроекту заявил действующий мэр Ужгорода Богдан Андреев . Он тоже раньше входил в состав ПР и во время Революции Достоинства руководил отрядами "титушок".
- 2 июня в Харькове состоялся съезд партии "Доверяй делам". Кернес был избран председателем , мэр Одессы Геннадий Труханов - сопредседателем политической силы.
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