Партия Кернеса хочет быть в коалиции с новой властью

3 июня, 2019, 08:41

Вновь созданная политическая партия "Доверяй делам" хочет быть в коалиции с новой властью

Об этом заявил мэр Харькова, председатель партии "Доверяй делам" Геннадий Кернес, сообщает Интерфакс-Украина .

"Если мы не чужие для новой власти - а мы собираемся только помогать новой власти - мы, наверное, конечно, хотим быть в коалиции", - заявил он.