Мэр Ужгорода заявил, что вступает в партию Кернеса и Труханова

21 мая, 2019, 18:57

Мэр Ужгорода Богдан Андреев хочет присоединиться к политической партии, которую создают харьковский городской глава Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов

Об этом Андреев сообщил на своей странице в Facebook.

"Я решил присоединиться к команде политической силы, которую в ближайшее время совместно с мэром Одессы будет развивать городской глава Харькова Геннадий Кернес. Я, как и мэр Харькова, считаю, что в парламенте должно быть сильное представительство местного самоуправления", - заявил Андреев.

Мэр Ужгорода считает, что народными депутатами должны избираться специалисты, которые знают проблемы на местах и умеют их решать.