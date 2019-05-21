Мэр Ужгорода заявил, что вступает в партию Кернеса и Труханова
21 мая, 2019, 18:57
Мэр Ужгорода Богдан Андреев хочет присоединиться к политической партии, которую создают харьковский городской глава Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов
Об этом Андреев сообщил на своей странице в Facebook.
"Я решил присоединиться к команде политической силы, которую в ближайшее время совместно с мэром Одессы будет развивать городской глава Харькова Геннадий Кернес. Я, как и мэр Харькова, считаю, что в парламенте должно быть сильное представительство местного самоуправления", - заявил Андреев.
Мэр Ужгорода считает, что народными депутатами должны избираться специалисты, которые знают проблемы на местах и умеют их решать.
- Напомним, что мэры Харькова и Одессы Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах.
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