Сегодня в Харькове "майдановцы" будут пикетировать съезд партии Кернеса и Труханова
Об этом сообщает местный портал Главное.ua .
"На съезде ожидается около 5 тыс. участников. На пикетировании съезда ожидается около 500 граждан. Охрану общественного порядка будут обеспечивать 200 полицейских и 100 военнослужащих Нацгвардии", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в субботу.
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По мнению организаторов акции, этот съезд является попыткой реванша прежних членов Партии регионов, и место для его проведения выбрано не случайно, ведь 22 февраля 2014 именно во Дворце спорта в Харькове проходил "антимайдановский" съезд депутатов всех уровней юго-восточных областей и Крыма.
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