Сегодня в Харькове "майдановцы" будут пикетировать съезд партии Кернеса и Труханова

2 июня, 2019, 08:25

Общественная организация "Евромайдан" собирается в воскресенье, 2 июня, пикетировать Дворец спорта в Харькове, где будет проходить съезд партии "Доверяй делам"

Об этом сообщает местный портал Главное.ua .

"На съезде ожидается около 5 тыс. участников. На пикетировании съезда ожидается около 500 граждан. Охрану общественного порядка будут обеспечивать 200 полицейских и 100 военнослужащих Нацгвардии", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в субботу.

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По мнению организаторов акции, этот съезд является попыткой реванша прежних членов Партии регионов, и место для его проведения выбрано не случайно, ведь 22 февраля 2014 именно во Дворце спорта в Харькове проходил "антимайдановский" съезд депутатов всех уровней юго-восточных областей и Крыма.