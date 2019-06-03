На европейских рынках обвалились цены на газ
Об этом говорится в сообщении Украинской энергетической биржи.
"На голландском TTF цены с поставкой в выходные дни 1-2 июня установились на уровне 10 евро за мегаватт, что является самым низким значением с 2016 года. Общее снижение спотовых цен TTF с 29 мая составило около 20%. Эту тенденцию подхватили все ключевые европейские хабы как на спотовом, так и на фьючерсном рынке ", - говорится в сообщении.
В Западной Европе цены в четверг, 30 мая, снизились из-за роста среднесуточных температур и высокой мощности ветра, в результате чего рост мощности ветроэнергетики уменьшил спрос на газ для газовых электростанций, отметили на бирже.
Все это происходит на фоне заполненных хранилищ и стабильно высокого поступления американского сжиженного газа.
"В 2019 году мы наблюдаем аномальное снижение цены газа. Например, в октябре прошлого года котировки европейских хабов достигали 30 евро за мегаватт, сейчас - в три раза меньше. Европа - это классический пример высоко конкурентного рынка, где цена быстро реагирует на любые изменения спроса или предложения", - комментирует ценовую ситуацию член Биржевого комитета Инна Щербина.
На украинской энергетической бирже, по ее данным, за аналогичный период цена была снижена вдвое - с 12400 до 6700 грн. за тысячу кубометров.
- Напомним, 22 апреля Кабинет министров и НАК "Нафтогаз Украины" согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 до 8 тыс. 247 грн за 1 тыс. куб. м.
- Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что снижение цены на газ с мая не противоречит соглашению с МВФ .
- 1 мая в Украине подешевел газ для населения .
- Впрочем, уже в июне 2019 гоа средняя цена газа для населения увеличится до 8 тыс. 607 грн 37 коп . за тысячу кубометров.
- 13 мая НАК "Нафтогаз Украины" разослала контрагентам дополнительные соглашения с новой ценой на газ при поставках на условиях Положения о специальных обязательствах.
- Благодаря уменьшению цены на газ на международном рынке, НАК "Нафтогаз Украины" в июне на 8% снижает цены на газ для промышленных потребителей , а с июля - для населения.