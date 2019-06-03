На европейских рынках обвалились цены на газ

3 июня, 2019, 18:15

В конце прошлой недели на европейских рынках рекордно упала цена на газ

Об этом говорится в сообщении Украинской энергетической биржи.

"На голландском TTF цены с поставкой в выходные дни 1-2 июня установились на уровне 10 евро за мегаватт, что является самым низким значением с 2016 года. Общее снижение спотовых цен TTF с 29 мая составило около 20%. Эту тенденцию подхватили все ключевые европейские хабы как на спотовом, так и на фьючерсном рынке ", - говорится в сообщении.

В Западной Европе цены в четверг, 30 мая, снизились из-за роста среднесуточных температур и высокой мощности ветра, в результате чего рост мощности ветроэнергетики уменьшил спрос на газ для газовых электростанций, отметили на бирже.

Все это происходит на фоне заполненных хранилищ и стабильно высокого поступления американского сжиженного газа.

"В 2019 году мы наблюдаем аномальное снижение цены газа. Например, в октябре прошлого года котировки европейских хабов достигали 30 евро за мегаватт, сейчас - в три раза меньше. Европа - это классический пример высоко конкурентного рынка, где цена быстро реагирует на любые изменения спроса или предложения", - комментирует ценовую ситуацию член Биржевого комитета Инна Щербина.

На украинской энергетической бирже, по ее данным, за аналогичный период цена была снижена вдвое - с 12400 до 6700 грн. за тысячу кубометров.