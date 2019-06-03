Мост Кличко усилят новым супербронированным стеклом
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Интерфакс-Украина.
Мэр Киева осмотрел стеклянные элементы покрытия моста, которые сейчас временно ограждены, и отметил, что стекло безопасное, говорится в сообщении.
По словам мэра, из-за проблем со сменной защитной склопленкой, которая страдает и от вандалов, и от большого наплыва людей, ее решили заменить слоем толстого супербронированного стекла.
"Стекло на мосту останется. Мы снимем защитную переменную пленку и вместо нее, дополнительно к прочной конструкции стеклянных элементов, будет еще один слой супербронированного стекла. Оно не должно царапаться, но, если и будут появляться царапины, их можно будет полировать", - отметил Кличко.
По его словам, к работам по обновлению стеклянных элементов пока привлечены лучшие специалисты, среди них и иностранные.
- Напомним, 25 мая открыли новый пешеходный мост от арки Дружбы народов до Владимирской горки. Впрочем, 26 мая на мосту вандалы повредили защитную стеклопленку на двух фрагментах стеклянного пола.
- 27 мая на мосту Кличко треснуло третье стекло .
- Полиция взялась расследовать повреждения стекла на этом пешеходном мосту.