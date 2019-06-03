Мост Кличко усилят новым супербронированным стеклом

3 июня, 2019, 09:32

Защитную склопленку на новом велосипедно-пешеходном переходе заменят слоем толстого супербронированного стекла, поскольку она постоянно страдает от повреждений

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Интерфакс-Украина.

Мэр Киева осмотрел стеклянные элементы покрытия моста, которые сейчас временно ограждены, и отметил, что стекло безопасное, говорится в сообщении.

По словам мэра, из-за проблем со сменной защитной склопленкой, которая страдает и от вандалов, и от большого наплыва людей, ее решили заменить слоем толстого супербронированного стекла.

"Стекло на мосту останется. Мы снимем защитную переменную пленку и вместо нее, дополнительно к прочной конструкции стеклянных элементов, будет еще один слой супербронированного стекла. Оно не должно царапаться, но, если и будут появляться царапины, их можно будет полировать", - отметил Кличко.

По его словам, к работам по обновлению стеклянных элементов пока привлечены лучшие специалисты, среди них и иностранные.