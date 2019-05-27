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Espreso.tvОбществоТрижды треснуло. Полиция взяла расследовать повреждение стекла на пешеходном мосту в Киеве

Трижды треснуло. Полиция взяла расследовать повреждение стекла на пешеходном мосту в Киеве


фото: Інформатор
Столичная полиция начала уголовное производство по факту повреждения пешеходного моста на Печерске

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сейчас правоохранители проверяют все версии и устанавливают лиц, причастных к происшествию. Также сообщается, что полиция не рассматривает выстрел как причину трещины стекла, ведь на нем нет характерных для таких повреждений следов.

Уголовное производство начали по ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Напомним, что на на этом пешеходном мосту треснуло третье стекло .

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