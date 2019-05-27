Трижды треснуло. Полиция взяла расследовать повреждение стекла на пешеходном мосту в Киеве
27 мая, 2019, 19:24
Столичная полиция начала уголовное производство по факту повреждения пешеходного моста на Печерске
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Сейчас правоохранители проверяют все версии и устанавливают лиц, причастных к происшествию. Также сообщается, что полиция не рассматривает выстрел как причину трещины стекла, ведь на нем нет характерных для таких повреждений следов.
Уголовное производство начали по ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Напомним, что на на этом пешеходном мосту треснуло третье стекло .
- 25 мая открыли новый пешеходный мост от арки Дружбы народов до Владимирской горки.
- Впрочем, 26 мая на мосту вандалы повредили защитное стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола.