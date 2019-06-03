Канада временно закрыла посольство в Венесуэле

3 июня, 2019, 09:09

Канада временно закрыла свое дипломатическое учреждение в Венесуэле

Об этом заявила министр иностранных дел Христя Канады Фриланд, сообщает Интерфакс-Украина .

"К сожалению, до конца этого месяца канадские дипломаты в Венесуэле больше не смогут работать из-за того, что режим Мадуро не продлил им аккредитацию. Поэтому у нас не остается другого выбора, как временно приостановить свои действия в посольстве Канады в Венесуэле", - отметила Фриланд .

По словам министра, режим Мадуро сделал все, чтобы усложнить работу дипломатическим учреждениям других стран, "особенно тех, которые выступают за восстановление демократии в Венесуэле".

"Несмотря на временное приостановление, Канада вместе со своими партнерами в Группе Лима и международным сообществом будет продолжать отстаивать права венесуэльского народа и полное возвращение к демократии в Венесуэле", - подчеркнула она.

Фриланд отметила, что канадцы, которые находятся в Венесуэле, смогут обращаться в посольство Канады в Колумбии.