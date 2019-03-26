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Военно-техническое сотрудничество: МИД России назвал "законной" отправку военных в Венесуэлу

В МИД России заявили, что переброска российского военного контингента в Венесуэле полностью "законно"

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление генерального секретариата Организации американских государств о "военном вторжении РФ на территорию Венесуэлы".

Как отмечает Захарова, российские военные специалисты прибыли в Венесуэлу в строгом соответствии с конституцией Венесуэлы и соглашенияем между правительством РФ и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве от 2001 года.

"РФ развивает взаимодействие с Венесуэлой в строгом соответствии с Конституцией этой страны и при полном уважении ее законодательных норм. Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением о военно-техническом сотрудничестве", - говорится в заявлении.

  • Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не потерпят вмешательства иностранных военных в Венесуэле
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