Гуайдо призвал к общенациональным протестам против Мадуро

15 апреля, 2019, 10:58

Временный и.о. президента Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал к общенациональным протестам для свержения режима Николаса Мадуро

Такое заявление он сделал во время визита в нефтедобывающий венесуэльский штат Зулия, передает Al Jazeera .

В штате проходят протесты против отключений электроснабжения и недостатка воды.

Гуайдо пытается организовать протесты по всей стране против Мадуро.

Сейчас США и еще 50 стран мира признают Гуайдо президентом Венесуэлы.

Ранее Мадуро призвал двухмиллионную армию и милицию защищать свое правительство.