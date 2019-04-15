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Гуайдо призвал к общенациональным протестам против Мадуро


фото: REUTERS
Временный и.о. президента Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал к общенациональным протестам для свержения режима Николаса Мадуро

Такое заявление он сделал во время визита в нефтедобывающий венесуэльский штат Зулия, передает Al Jazeera .

В штате проходят протесты против отключений электроснабжения и недостатка воды.

Гуайдо пытается организовать протесты по всей стране против Мадуро.

Сейчас США и еще 50 стран мира признают Гуайдо президентом Венесуэлы.

Ранее Мадуро призвал двухмиллионную армию и милицию защищать свое правительство.

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