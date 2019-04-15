Гуайдо призвал к общенациональным протестам против Мадуро
15 апреля, 2019, 10:58
Временный и.о. президента Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал к общенациональным протестам для свержения режима Николаса Мадуро
Такое заявление он сделал во время визита в нефтедобывающий венесуэльский штат Зулия, передает Al Jazeera .
В штате проходят протесты против отключений электроснабжения и недостатка воды.
Гуайдо пытается организовать протесты по всей стране против Мадуро.
Сейчас США и еще 50 стран мира признают Гуайдо президентом Венесуэлы.
Ранее Мадуро призвал двухмиллионную армию и милицию защищать свое правительство.
- Напомним, президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
- Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрини Лопес заявил о непризнании спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо главой страны.
- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений со США.
- В защиту Мадуро выступила Турция, президент которой Реджеп Тайип Эрдоган назвал венесульського лидера своим "братом". Москва назвала Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- ЕС призвал Мадуро объявить в Венесуэле досрочные выборы .
- Военный атташе посольства Венесуэлы в США перешел на сторону оппозиции.
- Российские наемники ЧВК "Вагнер" поехали в Венесуэлу охранять Мадуро. В МИД России заявили, что переброска российского военного контингента в Венесуэле полностью "законна". По их словам, основанием для пребывания в Венесуэле российских военных стало соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подписанное еще в 2001 году.
- Среди переброшеных в Венесуэлу 24 марта российских военных есть специалисты сил специального назначения, в частности по кибербезопасности.
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