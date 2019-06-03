Экс-омбудсмен Лутковская заменит Геращенко в Трехсторонний группе
3 июня, 2019, 22:03
Экс-уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы в Трехсторонней контактной группе в Минске
Эту информацию Лутковская подтвердила в комментарии Общественному радио.
"Я была на совещании президента Украины и главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе президента Кучмы и, собственно, отвечать за гуманитарные вопросы", - сказала Лутковская.
Раньше за гуманитарные вопросы в Трехсторонней контактной группе отвечала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
Лутковская с 24 апреля 2012-го по 28 апреля 2017 года занимала должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Леонида Кучму представлять интересы Украины в Минске.
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