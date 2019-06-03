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Espreso.tvОбществоЭкс-омбудсмен Лутковская заменит Геращенко в Трехсторонний группе

Экс-омбудсмен Лутковская заменит Геращенко в Трехсторонний группе

Экс-уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы в Трехсторонней контактной группе в Минске

Эту информацию Лутковская подтвердила в комментарии Общественному радио.

"Я была на совещании президента Украины и главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе президента Кучмы и, собственно, отвечать за гуманитарные вопросы", - сказала Лутковская.

Раньше за гуманитарные вопросы в Трехсторонней контактной группе отвечала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Лутковская с 24 апреля 2012-го по 28 апреля 2017 года занимала должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

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