Экс-омбудсмен Лутковская заменит Геращенко в Трехсторонний группе

3 июня, 2019, 22:03

Экс-уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы в Трехсторонней контактной группе в Минске

Эту информацию Лутковская подтвердила в комментарии Общественному радио.

"Я была на совещании президента Украины и главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе президента Кучмы и, собственно, отвечать за гуманитарные вопросы", - сказала Лутковская.

Раньше за гуманитарные вопросы в Трехсторонней контактной группе отвечала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Лутковская с 24 апреля 2012-го по 28 апреля 2017 года занимала должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.