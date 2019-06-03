3 июня, 2019, 09:59

Министерство образования и науки 3 июня обнародует окончательный текст новой редакции "Украинского правописания" на официальных сайтах Минобразования и Национальной академии наук

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

С момента обнародования текста новой редакции правописания рекомендуется применять эти нормы и правила во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи, говорится в сообщении.

Отмечается, что в министерстве разрабатывается план имплементации новой редакции "Украинского правописания". Этот документ, в частности, предусматривать сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.