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Espreso.tvОбществоС сегодняшнего дня вступает в силу новая редакция "Украинского правописания"

С сегодняшнего дня вступает в силу новая редакция "Украинского правописания"

Министерство образования и науки 3 июня обнародует окончательный текст новой редакции "Украинского правописания" на официальных сайтах Минобразования и Национальной академии наук

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

С момента обнародования текста новой редакции правописания рекомендуется применять эти нормы и правила во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи, говорится в сообщении.

Отмечается, что в министерстве разрабатывается план имплементации новой редакции "Украинского правописания". Этот документ, в частности, предусматривать сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.

 

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