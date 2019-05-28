На Львовщине депутаты требуют, чтобы Зеленский разговаривал на украинском

28 мая, 2019, 16:56

28 мая на сессии Львовского областного совета депутаты единогласно приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу недопущения игнорирования статуса государственного языка и использования его в его публичной деятельности

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Львовские депутаты напомнили Зеленскому, что он в публичной речи нарушает украинское законодательство об обязательном использовании государственного языка в выступлениях, комментариях и интервью, что, в свою очередь, нарушает права граждан на получение такой информации и ее понимание.

"Мы, депутаты Львовского областного совета, считаем, что президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни как официальный язык России - государства-агрессора", - говорится в обращении.

Кроме того, депутаты в обращении к Верховной Раде и президенту указывают на недопустимость выносить на референдум вопрос о заключении мирных договоренностей с Россией, а также по поводу назначений на должности лиц, подпадающих под действие закона "Об очистке власти".