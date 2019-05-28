На Львовщине депутаты требуют, чтобы Зеленский разговаривал на украинском
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Львовские депутаты напомнили Зеленскому, что он в публичной речи нарушает украинское законодательство об обязательном использовании государственного языка в выступлениях, комментариях и интервью, что, в свою очередь, нарушает права граждан на получение такой информации и ее понимание.
"Мы, депутаты Львовского областного совета, считаем, что президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни как официальный язык России - государства-агрессора", - говорится в обращении.
Кроме того, депутаты в обращении к Верховной Раде и президенту указывают на недопустимость выносить на референдум вопрос о заключении мирных договоренностей с Россией, а также по поводу назначений на должности лиц, подпадающих под действие закона "Об очистке власти".
- Напомним, 25 апреля Верховная Рада голосами 278 народных депутатов приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" .
- Закон гарантирует позиции украинского языка в государственном управлении, сфере услуг, образовании и СМИ. Предусмотрена ответственность должностных лиц за незнание языка, но она будет действовать только через три года с даты принятия закона.
- При этом закон не ограничивает частного общения на всех языках и свободного употребления языков национальных меньшинств, заявляют его соавторы в правительстве и парламенте.
Читайте также
-
-
-
-
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски