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Espreso.tvОбществоНа Львовщине депутаты требуют, чтобы Зеленский разговаривал на украинском

На Львовщине депутаты требуют, чтобы Зеленский разговаривал на украинском


фото: president.gov.ua
28 мая на сессии Львовского областного совета депутаты единогласно приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу недопущения игнорирования статуса государственного языка и использования его в его публичной деятельности

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Львовские депутаты напомнили Зеленскому, что он в публичной речи нарушает украинское законодательство об обязательном использовании государственного языка в выступлениях, комментариях и интервью, что, в свою очередь, нарушает права граждан на получение такой информации и ее понимание.

"Мы, депутаты Львовского областного совета, считаем, что президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни как официальный язык России - государства-агрессора", - говорится в обращении.

Кроме того, депутаты в обращении к Верховной Раде и президенту указывают на недопустимость выносить на референдум вопрос о заключении мирных договоренностей с Россией, а также по поводу назначений на должности лиц, подпадающих под действие закона "Об очистке власти".

  • Напомним, 25 апреля Верховная Рада голосами 278 народных депутатов приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" .
  • Закон гарантирует позиции украинского языка в государственном управлении, сфере услуг, образовании и СМИ. Предусмотрена ответственность должностных лиц за незнание языка, но она будет действовать только через три года с даты принятия закона.
  • При этом закон не ограничивает частного общения на всех языках и свободного употребления языков национальных меньшинств, заявляют его соавторы в правительстве и парламенте.
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