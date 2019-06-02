В партии "Слуга народа" сделали заявление относительно юридических препятствий для участия в выборах в ВР

2 июня, 2019, 17:52

В партии "Слуга народа" назвали фейком информацию о существовании преград для участия политической силы в парламентских выборах

Об этом сообщает "Команда Зеленского" в facebook.

Политическая партия "Слуга народа", выдвиженцем которой является президент Владимир Зеленский, назвала недостоверными сообщения, что по юридическим причинам не сможет принять участие во внеочередных выборах в парламент 21 июля 2019 года.

"Недействительной есть информация о том, что Дмитрий Разумков был избран главой партии 27 мая: внеочередной съезд партии "Слуга народа" принял соответствующее решение 21 мая. В этот день Иван Баканов сложил полномочия главы партии и приостановил свое членство в партии "Слуга народа" . Напоминаем, что Баканов начал исполнять обязанности первого заместителя главы СБУ 22 мая, чем в полной мере выполнил все требования действующего законодательства", - заявили в партии "Слуга народа".

Ранее сообщалось, что предыдущий глава партии "Слуга народа" Иван Баканов был назначен на должность первого заместителя главы СБУ, не составив полномочий главы политической силы, и якобы поэтому партия не имеет теперь руководителя с правом подписи, который мог бы созвать партийный съезд перед досрочными выборами в парламент 21 июля.