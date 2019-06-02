НВО выпустил альбом саундтреков к сериалу "Чернобыль"

2 июня, 2019, 19:29

В плейлист вошло 13 композиций, написанных исландской виолончелисткой Хильдур Гуднадоттир (Hildur Guðnadóttir)

Альбом можно послушать на Apple Music и YouTube.

Хильдур Гуднадоттир известна музыкой к таким картинам, как "Убийца 2: Против всех", "Мария Магдалина", "Конец пути". Сейчас она работает над картиной "Джокер" с Хоакином Фениксом, которая выйдет в прокат в октябре этого года.

В американо-британском сериале "Чернобыль" производства канала HBO речь идет о событиях 1986 года, когда произошел взрыв четвертого реактора на Чернобыльской атомной электростанции. Режиссером драмы стал швед Йохан Ренко ( "Ходячие мертвецы", "Во все тяжкие"), сценарии ко всем эпизодам написал Крейг Мезин. Главные роли в картине исполнили Стеллан Скарсгард ( "Тор", "Девушка с татуировкой дракона"), Эмили Уотсон ( "Теория всего", "Эквилибриум"), Джаред Харрис ( "Союзники", "Корона") и Джесси Бакли ( "Табу "," Зверь ").

Снимали фильм на Игналинской АЭС в Литве, часть съемок прошла в Киеве. Премьера сериала состоялась на HBO 6 мая 2019 года. Он состоит из пяти эпизодов.