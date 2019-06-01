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Espreso.tvОбществоНевозможно не думать о Трампе, смотря "Чернобыль": Кинг прокомментировал новый сериал НПО

Невозможно не думать о Трампе, смотря "Чернобыль": Кинг прокомментировал новый сериал НПО

Американский писатель Стивен Кинг провел аналогии между президентом США и людьми, ответственными за ядерный реактор на ЧАЭС

Об этом Стивен Кинг написал в своем Twitter.

Писатель отметил, что во время просмотра нового сериала НПО "Чернобыль" вспомнил о президенте США Дональде Трампу, который имеет "посредственный интеллект".

Кроме этого, Кинг перепутал Россию и Украину.

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"Невозможно смотреть" Чернобыль" НПО, не думая о Дональде Трампе. Как и люди, ответственные за обреченный российский реактор, он, человек посредственного ума, ответственный за большую силу - экономическую, глобальную, - которую он не понимает", - написал писатель.

  • Сериал НПО "Чернобыль" по популярности уже обогнал "Игру престолов"
  • Украинский драматург сообщил о плагиате его работы в сериале "Чернобыль"

 

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