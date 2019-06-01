Невозможно не думать о Трампе, смотря "Чернобыль": Кинг прокомментировал новый сериал НПО

1 июня, 2019, 11:47

Американский писатель Стивен Кинг провел аналогии между президентом США и людьми, ответственными за ядерный реактор на ЧАЭС

Об этом Стивен Кинг написал в своем Twitter.

Писатель отметил, что во время просмотра нового сериала НПО "Чернобыль" вспомнил о президенте США Дональде Трампу, который имеет "посредственный интеллект".

Кроме этого, Кинг перепутал Россию и Украину.

"Невозможно смотреть" Чернобыль" НПО, не думая о Дональде Трампе. Как и люди, ответственные за обреченный российский реактор, он, человек посредственного ума, ответственный за большую силу - экономическую, глобальную, - которую он не понимает", - написал писатель.