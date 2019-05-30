Украинский драматург сообщил о плагиате его работы в сериале "Чернобыль"

Об этом он написал в Facebook .

После выхода 4 серии американо-британского сериала 27 мая в Украине зрители заметили, что в эпизоде был использован монолог из пьесы Арье "В начале и в конце времен".

Одной из первых свои догадки по поводу плагиата выразила журналистка "Общественного радио" Елена Ребрик. 28 мая на своей странице она обратилась к Павлу Арье, спрашивая, в курсе ли он, что HBO использовали его диалоги и монолог в моменте с рассказом старой женщины в 4-й серии "Чернобыля".

"Что происходит? Люди, я здесь не о роялти или еще чем-то, я только о правде-истине, потому что эта сцена и этот монолог - гениальны, это художественная квинтессенция нашей боли и одной отдельной линии. Эта сцена имеет канон и миллионы зрителей заслуживают знать , кто автор. Если я и согласные со мной не ошибаемся, то это действительно важно", - отмечала Елена Ребрик.

Впоследствии журналистка подтвердила, что действительно, монолог из спектакля "Сталкеры" был использован в сериале "Чернобыль" без всякого согласия украинского драматурга.



Елена Ребрик отреагировала на плагиат HBO / Скриншот

В то же время Павел Арье тоже отреагировал на плагиат со стороны HBO на странице в Facebook.

Сейчас HBO не дает никакого объяснения по поводу скандала.