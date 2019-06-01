Заседание СНБО проходило без Луценко
1 июня, 2019, 09:16
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 31 мая 2019 года, проводил заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины без участия генерального прокурора Юрия Луценко
Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
Она отметила, что Луценко не исключили из состава СНБО.
"... Были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме генерального прокурора Юрия Луценко. Проверила - из состава СНБО не исключен", - отметила пресс-секретарь генпрокурора.
"Надеюсь, эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена", - добавила Сарган.
- Во время президентских выборов Зеленский настаивал на необходимости увольнения Луценко с должности генерального прокурора.
- 30 мая пресс-служба президента сообщила, что в Администрации президента готовят материалы на увольнение действующего руководителя ГПУ.
- Вместе с тем, для увольнения генпрокурора без его заявления нужен вывод квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. А сам он такое заявление не подавал.
- 27 мая в эфире одного из телеканалов Луценко рассказал, что добровольно уйдет в отставку после парламентских выборов .
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