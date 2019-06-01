Заседание СНБО проходило без Луценко

1 июня, 2019, 09:16

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Она отметила, что Луценко не исключили из состава СНБО.

"... Были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме генерального прокурора Юрия Луценко. Проверила - из состава СНБО не исключен", - отметила пресс-секретарь генпрокурора.

"Надеюсь, эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена", - добавила Сарган.