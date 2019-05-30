В Зеленского готовят документы на увольнение Луценко
30 мая, 2019, 14:24
В Администрации президента готовят материалы об освобождении Генерального прокурора Украины
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
В Администрации президента Украины Владимира Зеленского готовятся материалы об увольнении Юрия Луценко с должности Генерального прокурора, говорится в сообщении.
Справка.
Для увольнения генпрокурора без его заявления нужен вывод квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.
- Напомним, 30 мая глава государства внес в Верховную Раду представление об увольнении с должностей: министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.