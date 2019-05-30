В Зеленского готовят документы на увольнение Луценко

30 мая, 2019, 14:24

В Администрации президента готовят материалы об освобождении Генерального прокурора Украины

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В Администрации президента Украины Владимира Зеленского готовятся материалы об увольнении Юрия Луценко с должности Генерального прокурора, говорится в сообщении.

Справка.

Для увольнения генпрокурора без его заявления нужен вывод квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.