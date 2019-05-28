Луценко уйдет в отставку после выборов

28 мая, 2019, 07:19

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что уйдет в отставку после парламентских выборов

Об этом он заявил в эфире одного из телевизионных каналов, информирует УП .

"Я считаю, что надо уважать выбор украинского народа, который избрал нового президента, но это не значит, что в один день все должны уйти в отставку, потому что Конституция и законы Украины обусловливают кто должен уйти в отставку, а кто чуть позже должен принять соответствующее решение ", - сказал генпрокурор.

По его словам, он уже решил, что будет делать дальше.

"Для себя такое решение я принял, считаю, что моя задача вместе с коллегами из правоохранительных органов провести еще не только честные президентские, но и честные парламентские выборы, и после этого я пойду в политику", - рассказал Луценко.

На уточняющий вопрос о дате отставки Луценко ответил следующее:

"Выборы в парламент состоятся в 20-х числах июля, соответственно, новоизбранный парламент сформирует свои органы, составит коалицию, выберет правительство, и после этого примет решение о новом генеральном прокуроре".