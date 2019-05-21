Украинки исполнят гимн Лиги чемпионов перед финальным матчем в Мадриде
21 мая, 2019, 16:27
Перед финальным матчем Лиги чемпионов в Мадриде гимн турнира выполнит украинский струнный квартет "Астурия"
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА
Украинки сыграют гимн Лиги чемпионов в Мадриде перед началом финального матча между английскими "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".
В состав квартета "Астурия" входят Вера Валиева (скрипка), Екатерина Головко (скрипка), Елена Москаленко (альт) и Мирослава Цибко (виолончель).
"Это удивительно, что у нас есть возможность выступить за несколько минут до начала матча, который смотрят миллионы людей по всему миру. Это момент, который мы будем ценить всю жизнь, и мы с нетерпением ждем выступления", - сказала Мирослава Цибко.
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитан".
Перед матчем также выступит рок-группа Imagine Dragons.
- 14 мая арбитром финального матча Лиги чемпионов был назначен словенец Дамир Скомин.
Читайте также
-
13 мая, 2019 Украина - земля чудес!
-
-
-
-