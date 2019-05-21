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Украинки исполнят гимн Лиги чемпионов перед финальным матчем в Мадриде


фото: facebook
Перед финальным матчем Лиги чемпионов в Мадриде гимн турнира выполнит украинский струнный квартет "Астурия"

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА

Украинки сыграют гимн Лиги чемпионов в Мадриде перед началом финального матча между английскими "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".

В состав квартета "Астурия" входят Вера Валиева (скрипка), Екатерина Головко (скрипка), Елена Москаленко (альт) и Мирослава Цибко (виолончель).

"Это удивительно, что у нас есть возможность выступить за несколько минут до начала матча, который смотрят миллионы людей по всему миру. Это момент, который мы будем ценить всю жизнь, и мы с нетерпением ждем выступления", - сказала Мирослава Цибко.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитан".

Перед матчем также выступит рок-группа Imagine Dragons.

 

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