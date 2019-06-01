Цуренко вслед за Свитолиной выбыла из "Ролан Гаррос"
1 июня, 2019, 16:02
Украинская теннисистка Леся Цуренко вслед за соотечественницей Элиной Свитолиной выбыла из Открытого чемпионата Франции
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Париже Леся Цуренко не смогла пробиться в 1/8 финала "Ролан Гаррос". В третьем круге украинка уступила третьей ракетке мира и действующей победительнице турнира Симоне Халеп с из Румынии - 2:6, 1:6.
Матч длился всего 54 минуты.
После этого поражения украинок на одиночном турнире Открытого чемпионата Франции не осталось. 31 мая борьбу в Париже прекратила Элина Свитолина.
- 26 мая Элина Свитолина победила знаменитую американку Винус Уильямс в первом раунде Открытого чемпионата Франции
- 28 мая украинка Леся Цуренко в первом круге "Ролан Гаррос" одолела семьдесят седьмую ракетку мира из Канады Эжени Бушар и вышла на теннисистку из Сербии Александру Крунич.