Цуренко вслед за Свитолиной выбыла из "Ролан Гаррос"

1 июня, 2019, 16:02

Украинская теннисистка Леся Цуренко вслед за соотечественницей Элиной Свитолиной выбыла из Открытого чемпионата Франции

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Париже Леся Цуренко не смогла пробиться в 1/8 финала "Ролан Гаррос". В третьем круге украинка уступила третьей ракетке мира и действующей победительнице турнира Симоне Халеп с из Румынии - 2:6, 1:6.

Матч длился всего 54 минуты.

После этого поражения украинок на одиночном турнире Открытого чемпионата Франции не осталось. 31 мая борьбу в Париже прекратила Элина Свитолина.