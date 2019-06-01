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Espreso.tvСпортЦуренко вслед за Свитолиной выбыла из "Ролан Гаррос"

Цуренко вслед за Свитолиной выбыла из "Ролан Гаррос"


фото: REUTERS
Украинская теннисистка Леся Цуренко вслед за соотечественницей Элиной Свитолиной выбыла из Открытого чемпионата Франции

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Париже Леся Цуренко не смогла пробиться в 1/8 финала "Ролан Гаррос". В третьем круге украинка уступила третьей ракетке мира и действующей победительнице турнира Симоне Халеп с из Румынии - 2:6, 1:6.

Матч длился всего 54 минуты.

После этого поражения украинок на одиночном турнире Открытого чемпионата Франции не осталось. 31 мая борьбу в Париже прекратила Элина Свитолина.

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