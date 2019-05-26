Свитолина победила Уильямс на старте "Ролан Гаррос"

26 мая, 2019, 20:01

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила знаменитую американку Винус Уильямс в первом раунде Открытого чемпионата Франции

Об этом сообщает "Укринформ".

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина вышла во второй круг турнира Большого шлема - "Ролан Гаррос" в Париже с общим призовым фондом 42,66 млн евро.

В первом раунде соревнований посеянная под 9-м номером Свитолина нанесла поражение экс-первой ракетке мира американке Винус Уильямс - 6:3, 6:3.

За выход в третий круг турнира Свитолина сразится со своей соотечественницей Екатериной Козловой.

Smiles for Svitolina @ElinaSvitolina notches her first win on the clay of the season taking down Venus Williams 6-3 6-3. # RG19 pic.twitter.com/1P1LOSTkN4 - Roland-Garros (@rolandgarros) 26 мая 2019 г.