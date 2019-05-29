Цуренко вышла на обидчицу экс-россиянки во втором круге "Ролан Гаррос"

29 мая, 2019, 08:25

Украинка Леся Цуренко в первом круге "Ролан Гаррос" одолела 77-ю ракетку мира из Канады Бушар и вышла на теннисистку из Сербии Александру Крунич

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Вторая ракетка Украины Цуренко за более чем час победила соперницу из Канады Бушар со счетом - 6: 2, 6: 2. В следующем круге украинка встретится с 76-й ракеткой мира Александрой Крунич из Сербии. В первом круге эта спортсменка одолела австралийку Дарью Гаврилова, которая родилась в России и по ходу карьеры представила эту страну. Крунич является победительницей 4 турниров WTA. Игра должна состояться 30 мая.

За победу в первом круге Открытого чемпионата Франции двадцать седьмой ракетка мира Цуренко получит 79 тыс. Евро и 70 очков рейтинга. Призовой фонд турнира составляет 42 млн 661 тыс. евро.