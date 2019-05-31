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Espreso.tvОбществоЗеленский в ближайшее время планирует визит в Париж

Зеленский в ближайшее время планирует визит в Париж

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшее время посетить с визитом столицу Франции

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Интерфакс-Украина.

"В ближайшее время президент Зеленский планирует визит в Париж, и президент нашей республики Эмманюэль Макрон поручил мне провести подготовительную работу к этому визиту", - отметил министр после встречи с Зеленским.

Глава МИД Франции отметил, что они с президентом Украины уже проанализировали весь спектр украинско-французских отношений.

"Я услышал со стороны Зеленского сильное желание работать над дальнейшим усилением двусторонних отношений и делать это путем конкретных дел в тех сферах, которые имеют для нас общий интерес", - отметил Ле Дриан.

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