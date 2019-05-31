Зеленский в ближайшее время планирует визит в Париж
31 мая, 2019, 20:16
Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшее время посетить с визитом столицу Франции
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Интерфакс-Украина.
"В ближайшее время президент Зеленский планирует визит в Париж, и президент нашей республики Эмманюэль Макрон поручил мне провести подготовительную работу к этому визиту", - отметил министр после встречи с Зеленским.
Глава МИД Франции отметил, что они с президентом Украины уже проанализировали весь спектр украинско-французских отношений.
"Я услышал со стороны Зеленского сильное желание работать над дальнейшим усилением двусторонних отношений и делать это путем конкретных дел в тех сферах, которые имеют для нас общий интерес", - отметил Ле Дриан.
- Напомним, 4-5 июня состоится первый зарубежный визит президента Украины Владимира Зеленского в институты ЕС и НАТО в Брюсселе.
- В МИД Украины сообщили, что президент Зеленский посетит Берлин во второй половине июня.