Зеленский в ближайшее время планирует визит в Париж

31 мая, 2019, 20:16

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Интерфакс-Украина.

"В ближайшее время президент Зеленский планирует визит в Париж, и президент нашей республики Эмманюэль Макрон поручил мне провести подготовительную работу к этому визиту", - отметил министр после встречи с Зеленским.

Глава МИД Франции отметил, что они с президентом Украины уже проанализировали весь спектр украинско-французских отношений.

"Я услышал со стороны Зеленского сильное желание работать над дальнейшим усилением двусторонних отношений и делать это путем конкретных дел в тех сферах, которые имеют для нас общий интерес", - отметил Ле Дриан.