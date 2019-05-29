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Espreso.tvОбществоЗеленский совершит первый зарубежный визит в Брюссель

Зеленский совершит первый зарубежный визит в Брюссель

4-5 июня состоится рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в институты Евросоюза и НАТО в Брюсселе

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, говорится в сообщении.

Отмечается, что президент проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями по лидерам институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украинии.

  • Напомним, 28 мая генеральный директор Директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльссон и исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томас Майр-Гартинг передали президенту Зеленскому приглашение посетить Брюссель .
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