Зеленский поедет в Берлин во второй половине июня, - МИД
30 мая, 2019, 15:08
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин, скорее всего, во второй половине июня
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает Укринформ.
"Мы работаем над тем, чтобы организовать визит в ближайшее время. Скорее всего, это будет во второй половине июня, пока дата в обработке. В частности, сегодня вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться в рамках встречи президента Зеленского с двойкой министров иностранных дел Германии и Франции", - сказал Боднар.
Он надеется, что на встрече обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, реформы и противодействие российской агрессии.