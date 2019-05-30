//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский поедет в Берлин во второй половине июня, - МИД

Зеленский поедет в Берлин во второй половине июня, - МИД


фото: liveberlin
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин, скорее всего, во второй половине июня

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает Укринформ.

"Мы работаем над тем, чтобы организовать визит в ближайшее время. Скорее всего, это будет во второй половине июня, пока дата в обработке. В частности, сегодня вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться в рамках встречи президента Зеленского с двойкой министров иностранных дел Германии и Франции", - сказал Боднар.

Он надеется, что на встрече обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, реформы и противодействие российской агрессии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 мая, 2019 четверг

больше новостей

30 мая, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать