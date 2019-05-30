Зеленский поедет в Берлин во второй половине июня, - МИД

30 мая, 2019, 15:08

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает Укринформ.

"Мы работаем над тем, чтобы организовать визит в ближайшее время. Скорее всего, это будет во второй половине июня, пока дата в обработке. В частности, сегодня вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться в рамках встречи президента Зеленского с двойкой министров иностранных дел Германии и Франции", - сказал Боднар.

Он надеется, что на встрече обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, реформы и противодействие российской агрессии.