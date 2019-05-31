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Espreso.tvОбществоЗеленский утвердил новый состав СНБО

Зеленский утвердил новый состав СНБО

31 мая президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)

Соответствующий указ №340 / 2019 опубликовали на сайте президента.

Зеленский своим указом утвердил персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины внес изменения. В частности, главой СНБО является Зеленский.

В новый состав СНБО вошли - первый заместитель главы Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Иван Баканов, глава АП Андрей Богдан, секретарь СНБО Александр Данилюк, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель главы АП Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, начальник Генштаба Руслан Хомчак

Зеленский также исключил из состава СНБО Игоря Райнина, Александра Турчинова, Виктора Муженко и Юрия Стеця.

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