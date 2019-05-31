Искусственный дефолт очень дорого обошелся бы Украине - Еврокомиссия
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Укринформ".
Выступая в Брюсселе на семинаре, посвященному экономическому развитию Украины, директор по международным экономическим отношениям и глобальному управлению Генерального директората Еврокомиссии по экономическим и финансовым делам Елена Флорес сказала, что дефолт мог бы быть объявлен по политическим мотивам, и это - худший сценарий.
"Если в текущих условиях каким-то образом будет допущен дефолт - все, что было достигнуто в прошлые годы, будет разрушено на следующий день. Если говорить простым языком, цена будет очень высокой. Ускоренное и искусственное снижение стоимости активов, падение уровня жизни, высокая инфляция и отсутствие доступа к внешним кредитным деньгам. И, разумеется, никаких инвестиций, в условиях неопределенности, недостатка доверия и ненадежности ", - отметила представительница Еврокомиссии.
Она отметила, что ситуация искусственного дефолта будет выглядеть даже хуже, чем была бы при вынужденном прекращении обслуживания долговых обязательств, вызванного экономическими неурядицами.
"Сейчас страна не нуждается в существенной корректировке макроэкономического курса, поэтому в таком случае речь пойдет об определенном политический выбор. Это будет восприниматься даже хуже", - сказала Флорес.
Она отдельно отметила, что даже необходимость платить обязательства по долгам в этом году не ставит Украину в критическую ситуацию, которая могла бы вызвать дефолт.
Читайте также: Виталий Портников: Дефолт приведет к краху и нищете
-
Напомним, олигарх Игорь Коломойский посоветовал президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы США и Евросоюз списали Украине долги.
-
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина должна сохранить репутацию ответственной страны. Он отметил, что страна уважает и выполняет свои финансовые обязательства, а населению не нужны очередные кризисы.