Искусственный дефолт очень дорого обошелся бы Украине - Еврокомиссия

31 мая, 2019, 17:19

В Европейской комиссии уверены, что идея об объявлении Украиной дефолта по внешним обязательствам - опасная, ведь оснований для этого в стране сейчас нет

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Укринформ".

Выступая в Брюсселе на семинаре, посвященному экономическому развитию Украины, директор по международным экономическим отношениям и глобальному управлению Генерального директората Еврокомиссии по экономическим и финансовым делам Елена Флорес сказала, что дефолт мог бы быть объявлен по политическим мотивам, и это - худший сценарий.

"Если в текущих условиях каким-то образом будет допущен дефолт - все, что было достигнуто в прошлые годы, будет разрушено на следующий день. Если говорить простым языком, цена будет очень высокой. Ускоренное и искусственное снижение стоимости активов, падение уровня жизни, высокая инфляция и отсутствие доступа к внешним кредитным деньгам. И, разумеется, никаких инвестиций, в условиях неопределенности, недостатка доверия и ненадежности ", - отметила представительница Еврокомиссии.

Она отметила, что ситуация искусственного дефолта будет выглядеть даже хуже, чем была бы при вынужденном прекращении обслуживания долговых обязательств, вызванного экономическими неурядицами.

"Сейчас страна не нуждается в существенной корректировке макроэкономического курса, поэтому в таком случае речь пойдет об определенном политический выбор. Это будет восприниматься даже хуже", - сказала Флорес.

Она отдельно отметила, что даже необходимость платить обязательства по долгам в этом году не ставит Украину в критическую ситуацию, которая могла бы вызвать дефолт.

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