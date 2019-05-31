Суд перенес слушания по иску Коломойского к НБУ и ПриватБанку

31 мая, 2019, 17:00

Хозяйственный суд Киева перенес рассмотрение дела о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования и договоров личного поручительства Игоря Коломойского по этим договорам на 7 июня

Об этом сообщает НВ Бизнес.

Судья Хозяйственного суда Киева Вадим Босой объяснил перенос необходимостью истребовать у НБУ дополнительные документы о деятельности регулятора за 15 лет в деле по иску Коломойского об отмене его личного поручительства по кредитам рефинансирования на 9,2 млрд грн, выданных ПриватБанка к национализации.