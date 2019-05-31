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Espreso.tvОбществоСуд перенес слушания по иску Коломойского к НБУ и ПриватБанку

Суд перенес слушания по иску Коломойского к НБУ и ПриватБанку

Хозяйственный суд Киева перенес рассмотрение дела о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования и договоров личного поручительства Игоря Коломойского по этим договорам на 7 июня

Об этом сообщает НВ Бизнес.

Судья Хозяйственного суда Киева Вадим Босой объяснил перенос необходимостью истребовать у НБУ дополнительные документы о деятельности регулятора за 15 лет в деле по иску Коломойского об отмене его личного поручительства по кредитам рефинансирования на 9,2 млрд грн, выданных ПриватБанка к национализации.

  • Напомним, 26 апреля стало известно, что украинский олигарх Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева против НБУ и ПриватБанка, которые оспаривают пять кредитных договоров и их личное поручительство за ними.

  • В НБУ считают, что экс-владелец ПриватБанка, бизнесмен Игорь Коломойский подал в суд на НБУ с требованием отменить договоры поручительства по кредитам, которые Нацбанк выдал банку до национализации. А это сделает невозможным конфискацию активов Коломойского в Швейцарии .

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