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Espreso.tvОбществоКоломойский подал иски против НБУ, чтобы сорвать суды о конфискации его имущества в Швейцарии, - Нацбанк

Коломойский подал иски против НБУ, чтобы сорвать суды о конфискации его имущества в Швейцарии, - Нацбанк


фото: ukranews
Экс-владелец ПриватБанка, бизнесмен Игорь Коломойский подал в суд на НБУ с требованием отменить договоры поручительства по кредитам, которые Нацбанк выдал банку до национализации. А это сделает невозможным конфискацию активов Коломойского в Швейцарии

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, иск об отмене 5 договоров поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования, которые Нацбанк выдал ПриватБанку до национализации, Хозяйственный суд Киева рассмотрит 31 мая.

От решения украинского суда зависит успех НБУ в швейцарском суде по взысканию активов Коломойского как поручителя по кредитам ПриватБанка.

"Национальный банк обращает внимание, что в случае признания кредитных договоров и договоров поручительства недействительными в нарушение принципа эстопель (широко применяется в практике Верховного Суда) Хозяйственный суд. Киева фактически установит возможность И. Коломойскому избежать ответственности за выполнение взятых обязательств по договорам личного поручительства", - сообщают в Нацбанке.

  • Напомним, 26 апреля стало известно, что украинский олигарх Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева против НБУ и ПриватБанка, которые оспаривают пять кредитных договоров и их личное поручительство по ним.
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