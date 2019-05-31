Коломойский подал иски против НБУ, чтобы сорвать суды о конфискации его имущества в Швейцарии, - Нацбанк
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Согласно сообщению, иск об отмене 5 договоров поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования, которые Нацбанк выдал ПриватБанку до национализации, Хозяйственный суд Киева рассмотрит 31 мая.
От решения украинского суда зависит успех НБУ в швейцарском суде по взысканию активов Коломойского как поручителя по кредитам ПриватБанка.
"Национальный банк обращает внимание, что в случае признания кредитных договоров и договоров поручительства недействительными в нарушение принципа эстопель (широко применяется в практике Верховного Суда) Хозяйственный суд. Киева фактически установит возможность И. Коломойскому избежать ответственности за выполнение взятых обязательств по договорам личного поручительства", - сообщают в Нацбанке.
- Напомним, 26 апреля стало известно, что украинский олигарх Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева против НБУ и ПриватБанка, которые оспаривают пять кредитных договоров и их личное поручительство по ним.