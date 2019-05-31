Коломойский подал иски против НБУ, чтобы сорвать суды о конфискации его имущества в Швейцарии, - Нацбанк

31 мая, 2019, 12:05



фото: ukranews

Экс-владелец ПриватБанка, бизнесмен Игорь Коломойский подал в суд на НБУ с требованием отменить договоры поручительства по кредитам, которые Нацбанк выдал банку до национализации. А это сделает невозможным конфискацию активов Коломойского в Швейцарии