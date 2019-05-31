Скоростной поезд Львов - Киев забросали камнями: разбили лобовое стекло

31 мая, 2019, 18:24

30 мая около полуночи скоростной поезд Львов - Киев забросали камнями, разбили стекло пассажирского вагона и лобовое стекло кабины машиниста

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Инцидент произошел в Киевской области, между станциями Сорочий Брод и Мотовиловка, говорится в сообщении.

Отмечается, что травмы локомотивной бригады могло привести к потере управления электропоездом.

Отмечается, что ориентировочные убытки от замены лобового стекла составляют более $ 8 тыс.

Электропоезд отстраняется от работы на 3 суток, что также добавляет убытков железной дороги, говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние 5 месяцев из-за повреждения хулиганами стеклопакетов, убытки Укрзализныци составили около 700 тыс. грн.