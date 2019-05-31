Скоростной поезд Львов - Киев забросали камнями: разбили лобовое стекло
31 мая, 2019, 18:24
30 мая около полуночи скоростной поезд Львов - Киев забросали камнями, разбили стекло пассажирского вагона и лобовое стекло кабины машиниста
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Инцидент произошел в Киевской области, между станциями Сорочий Брод и Мотовиловка, говорится в сообщении.
Отмечается, что травмы локомотивной бригады могло привести к потере управления электропоездом.
Отмечается, что ориентировочные убытки от замены лобового стекла составляют более $ 8 тыс.
Электропоезд отстраняется от работы на 3 суток, что также добавляет убытков железной дороги, говорится в сообщении.
Отмечается, что за последние 5 месяцев из-за повреждения хулиганами стеклопакетов, убытки Укрзализныци составили около 700 тыс. грн.
- Напомним, 8 апреля футбольные фанаты испортили вагоны пассажирского поезда №120 "Львов-Запорожье". Во время поездки они разбили 12 окон в вагонах и тамбурах и выбросили из поезда 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов, одно зимнее одеяло и три огнетушителя.
- Ранее в Запорожье правоохранители вместе с железнодорожниками задержали группу подростков, которые бросали камни в окна поезда "Киев-Запорожье".