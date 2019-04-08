Футбольные фанаты разгромили три вагона поезда "Львов-Запорожье"

8 апреля, 2019, 17:18

Болельщики ФК "Карпаты" испортили вагоны пассажирского поезда №120 сообщением "Львов-Запорожье"

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Facebook.

Виновниками беспорядка оказались 250 футбольных болельщиков, которые вошли в поезд на станции Львов. Они испортили оборудование в вагонах № 4, 5, 6, говорится в сообщении.

Отмечается, что футбольные фанаты разбили 12 окон в вагонах и тамбурах и выбросили из поезда 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов, одно зимнее одеяло и три огнетушителя.

Теперь вагоны требуют существенного ремонта и поэтому временно выведены из обращения, отмечают в пресс-службе.

Правоохранителей вызывали почти на каждую станцию по ходу следования поезда, но ни один из представителей Нацполиции, которые приезжали на вызовы, не принял мер для урегулирования ситуации и усмирения хулиганов, говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укрзализныця" в очередной раз обратилась в МВД с просьбой о сопровождении пассажирских поездов работниками полиции или Национальной гвардии для обеспечения соблюдения общественного порядка.