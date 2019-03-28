Группа подростков бросала камни в окна поезда Киев-Запорожье
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Инцидент произошел на перегоне между станциями "Запорожская Сечь" и "Днепрострой-2".
На перегоне между станциями "Запорожская Сечь" и "Днепрострой-2" правоохранители вместе с железнодорожниками задержали хулиганов, которые бросали камни в окна пассажирского поезда Киев-Запорожье. Такие действия совершались неоднократно. Группу подростков доставили в районный отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Также сообщается, что 4 марта на перегоне Барышевка-Борисполь Киевской области неизвестные забросали камнями грузовой поезд. В результате было разбито лобовое стекло, помощник машиниста получил травму.
С начала года зафиксировано более 200 случаев избиения окон в пассажирских поездах. В целом в 2018 году было более 1300 таких случаев.
Читайте также
-
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-