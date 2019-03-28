Группа подростков бросала камни в окна поезда Киев-Запорожье

28 марта, 2019, 22:40

В Запорожье правоохранители вместе с железнодорожниками задержали группу подростков, которые бросали камни в окна поезда Киев-Запорожье

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Инцидент произошел на перегоне между станциями "Запорожская Сечь" и "Днепрострой-2".

На перегоне между станциями "Запорожская Сечь" и "Днепрострой-2" правоохранители вместе с железнодорожниками задержали хулиганов, которые бросали камни в окна пассажирского поезда Киев-Запорожье. Такие действия совершались неоднократно. Группу подростков доставили в районный отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Также сообщается, что 4 марта на перегоне Барышевка-Борисполь Киевской области неизвестные забросали камнями грузовой поезд. В результате было разбито лобовое стекло, помощник машиниста получил травму.

С начала года зафиксировано более 200 случаев избиения окон в пассажирских поездах. В целом в 2018 году было более 1300 таких случаев.