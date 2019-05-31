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Espreso.tvСпортПоказали видео, как Лунин феерично отразил пенальти на ЧМ-2019

Показали видео, как Лунин феерично отразил пенальти на ЧМ-2019


фото: ua-football.com
В заключительном матче группового раунда ЧМ-2019 U-20 голкипер сборной Украины Андрей Лунин отразил удар с 11-метровой отметки

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин в матче с Нигерией (1: 1) на чемпионате мира-2019 U-20 отразил пенальти на 46-й минуте и помог команде занять 1-е место в группе.

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