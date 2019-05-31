Показали видео, как Лунин феерично отразил пенальти на ЧМ-2019
31 мая, 2019, 10:49
В заключительном матче группового раунда ЧМ-2019 U-20 голкипер сборной Украины Андрей Лунин отразил удар с 11-метровой отметки
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин в матче с Нигерией (1: 1) на чемпионате мира-2019 U-20 отразил пенальти на 46-й минуте и помог команде занять 1-е место в группе.
- Напомним, 30 мая сборная Украины сыграла вничью с Нигерией на молодежном чемпионате мира по футболу U-20 и вышла в плей-офф с первого места в группе.
- Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал выход команды в плей-офф чемпионата мира-2019 с 1-го места.