Показали видео, как Лунин феерично отразил пенальти на ЧМ-2019

31 мая, 2019, 10:49

В заключительном матче группового раунда ЧМ-2019 U-20 голкипер сборной Украины Андрей Лунин отразил удар с 11-метровой отметки

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин в матче с Нигерией (1: 1) на чемпионате мира-2019 U-20 отразил пенальти на 46-й минуте и помог команде занять 1-е место в группе.