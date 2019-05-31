Назвали лучших футболистов сезона в Лиге Европы
31 мая, 2019, 11:17
УЕФА составил символическую сборную Лиги Европы сезона-2018/19
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
В список лучших футболистов сезона в Лиге Европы вошли 18 футболистов.
Вратари: Трапп ( "Айнтрахт"), Кэпа Аррисабалага ( "Челси"); защитники: Алекс Гримальдо ( "Бенфика"), Сеад Колашинац ( "Арсенал"), Лоран Косьельни ( "Арсенал"), Давид Луис ( "Челси"), Аспиликуэта ( "Челси"), Данни да Коста ( "Айнтрахт") ; полузащитники: Макото Хасебе ( "Айнтрахт"), Филипп Костич ( "Айнтрахт"), Жоржиньо ( "Челси"), Нгола Канте ( "Челси"); нападающие: Обамеянг ( "Арсенал"), Оливье Жиру ( "Челси"), Лука Йович ( "Айнтрахт"), Жоау Фелиш ( "Бенфика"), Педро ( "Челси"), Эден Азар ( "Челси").
- Напомним, 30 мая стало известно, что бывший полузащитник "Шахтера" Виллиан, который играет за английский "Челси", отдал больше всего результативных передач в Лиге Европы.
- 29 мая во Баку в финальном матче Лиги Европы "Челси" разгромил "Арсенал".