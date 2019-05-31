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Espreso.tvСпортНазвали лучших футболистов сезона в Лиге Европы

Назвали лучших футболистов сезона в Лиге Европы


фото: REUTERS
УЕФА составил символическую сборную Лиги Европы сезона-2018/19

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

В список лучших футболистов сезона в Лиге Европы вошли 18 футболистов.

Вратари: Трапп ( "Айнтрахт"), Кэпа Аррисабалага ( "Челси"); защитники: Алекс Гримальдо ( "Бенфика"), Сеад Колашинац ( "Арсенал"), Лоран Косьельни ( "Арсенал"), Давид Луис ( "Челси"), Аспиликуэта ( "Челси"), Данни да Коста ( "Айнтрахт") ; полузащитники: Макото Хасебе ( "Айнтрахт"), Филипп Костич ( "Айнтрахт"), Жоржиньо ( "Челси"), Нгола Канте ( "Челси"); нападающие: Обамеянг ( "Арсенал"), Оливье Жиру ( "Челси"), Лука Йович ( "Айнтрахт"), Жоау Фелиш ( "Бенфика"), Педро ( "Челси"), Эден Азар ( "Челси").

 

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