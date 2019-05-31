Легионер "Шахтера" ждет звонка от Шевченко
31 мая, 2019, 13:04
Аргентинский нападающий "Шахтера" Густаво Бланко Лещук, выступающий на правах аренды за "Малагу", рассказал, что ждет звонка от главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко
Слова форварда приводит Eldesmarque .
"Вопрос получения украинского паспорта еще в процессе. Я начал процедуру, но она занимает много времени. Многое зависит и от украинской стороны. Нужно, чтобы тренер позвонил мне. Этого еще не произошло", - сказал Бланко Лещук.
В этом сезоне 27-летний форвард провел 39 матчей за "Малагу", в которых забил 9 голов и сделал 7 голевых пасов.
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