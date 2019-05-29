Футболист "Шахтера" не видит ничего плохого в фото на Красной площади
Об этом Данченко заявил в интервью российскому изданию Sibnovosti.
Защитник признался, что его дома в Украине критикуют за переход в российский клуб, но он не обращает на это внимание.
"Понятно, дома считают, что мы, футболисты из Украины, переходим в страну-агрессор. Но мы любим спорт, футбол. Я лично не соотношу футбол с политикой, поэтому моя задача - выходить и показывать свой уровень. А по отношению к стране - да, конечно, писали гадости, но я считаю, что это нужно просто забыть", - сказал Данченко.
Также футболист ответил на вопросы, касающиеся своего недавнего фото в Москве на Красной площади.
"Мое недавнее фото на Красной площади? Я нахожусь сейчас в России, играю за футбольный клуб "Енисей". Поэтому не вижу проблем. На мнение окружающих мне все равно. У каждого свое мнение, я ничего такого не вижу в этом плане", - сказал Данченко.
Олег Данченко является воспитанником запорожского "Металлурга". Также он играл за хмельницкое "Динамо", "Черноморец", и российский "Анжи".
- Напомним, Данченко перешел в "Енисей" в феврале 2019 из "Шахтера" на правах аренды на полгода.
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