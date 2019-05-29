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Espreso.tvСпортФутболист "Шахтера" не видит ничего плохого в фото на Красной площади

Футболист "Шахтера" не видит ничего плохого в фото на Красной площади


фото: sibnovosti
Футболист "Шахтера" Олег Данченко, который на правах аренды выступает за российский "Енисей", не видит ничего плохого в своем фото в Москве на Красной площади

Об этом Данченко заявил в интервью российскому изданию Sibnovosti.

Защитник признался, что его дома в Украине критикуют за переход в российский клуб, но он не обращает на это внимание.

"Понятно, дома считают, что мы, футболисты из Украины, переходим в страну-агрессор. Но мы любим спорт, футбол. Я лично не соотношу футбол с политикой, поэтому моя задача - выходить и показывать свой уровень. А по отношению к стране - да, конечно, писали гадости, но я считаю, что это нужно просто забыть", - сказал Данченко.

Также футболист ответил на вопросы, касающиеся своего недавнего фото в Москве на Красной площади.

"Мое недавнее фото на Красной площади? Я нахожусь сейчас в России, играю за футбольный клуб "Енисей". Поэтому не вижу проблем. На мнение окружающих мне все равно. У каждого свое мнение, я ничего такого не вижу в этом плане", - сказал Данченко.

Олег Данченко является воспитанником запорожского "Металлурга". Также он играл за хмельницкое "Динамо", "Черноморец", и российский "Анжи".

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