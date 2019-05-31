Косово объявило российского дипломата в ООН персоной нон грата

31 мая, 2019, 15:12

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил, что российский сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков объявлен персоной нон грата

Об этом он написал в Facebook, сообщает Gazetta Express .

"Сегодня я попросил МИД на основе конституционных и юридических аспектов объявить российского гражданина Михаила Краснощекова персоной нон грата", - сообщил Харадинай.

Он добавил, что россиянин должен немедленно покинуть территорию Косово.

Харадинай также призвал главу миссии ООН в Косово уважать его решение.

Как сообщалось, во вторник стало известно, что подразделения косовского отряда специального назначения вошли на территорию четырех районов на севере края, где живут сербы. Были задержаны 23 человека, среди задержанных - семь полицейских. Представители косовских властей заявили, что речь идет об операции по борьбе с организованной преступностью. В ответ сербские вооруженные силы и полиция по приказу президента Александра Вучича были приведены в состояние полной боевой готовности.

Вучич также сообщил, что среди задержанных во время операции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин РФ , сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков. Местные власти сообщили, что россиянин, пользуясь дипломатическим статусом, пытался помешать операциям сил безопасности.