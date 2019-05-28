Армия Сербии в полной боевой готовности из-за обострения на севере Косово
Об этом сообщает сообщество "Балканский обозреватель" в Facebook.
Отмечается, что в северной части Косовской Митровицы ночью раздались сирены тревоги после того, как подразделения сил специального назначения Косово ROSU около 6 утра вошли на территорию всех четырех сербских муниципалитетов на севере Косово.
В Косово подтвердили операцию правоохранителей в муниципалитетах на севере республики. Косовские СМИ сообщают об аресте менее 5-ти человек, связанных с организованной преступностью и причастных к организации убийства одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича год назад и албанского полицейского 8 лет назад.
Также сообщается, что Сербия по дипломатическим каналам обратилась за помощью к союзникам - России и Китаю.
Позже президент Вучич заявил , что Сербия должна окончательно признать, что не имеет какого-либо контроля над Косово