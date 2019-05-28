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Espreso.tvМирНа севере Косово задержали раненого российского дипломата

На севере Косово задержали раненого российского дипломата

Во время столкновений на севере Косово между косовскими спецназовцами и местными сербами был задержан российский дипломат

Об этом сообщает Балканский обозреватель .

По данным издания, президент Сербии Вучич сообщил на заседании сербского парламента,, что самая сложная ситуация сейчас есть в Зубин Потоке.

По данным СМИ, в этом муниципалитете на севере Косово продолжаются столкновения между местными жителями-сербами и полицией Косово. По неофициальной информации, несколько человек получили ранения, в том числе, как сообщил Вучич, российский гражданин, работник миссии ООН.

Президент Косово Хашим Тачи подтвердил, что среди арестованных в сегодняшней акции полиции Косово в некоторых частях страны, включая северный регион, является российский дипломат.

"Мы приветствуем полицию Косово за их преданность борьбе с организованной преступностью и контрабандой. ... Во время акции также арестованы чиновники и граждане разных национальностей - албанцы, сербы, боснийцы. Есть также россиянин, который был замаскирован под дипломата, чтобы предотвратить действия полиции Косово ", - сказал президент.

Российские СМИ уже сообщают о задержании полицией Косово россиянина Михаила Краснощенкова, что является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK).

Ранее сообщалось, что сербские войска и полиция начали продвижение в направлении Косова после задержания косовскими спецназовцами 13 этнических сербов на севере Косово.

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