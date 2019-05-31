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Espreso.tvМирБританским консерваторам на выборах грозит худший результат за 200 лет, - опрос

Британским консерваторам на выборах грозит худший результат за 200 лет, - опрос


фото: REUTERS
Консервативная партия Великобритании на выборах может получить всего 19% голосов избирателей, то есть занять третье место
Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса YouGov.

"Консервативная партия Великобритании заняла бы лишь третье место на всеобщих выборах, если бы они проходили в ближайшие выходные, набрав лишь 19% голосов", - говорится в сообщении.

Это самый низкий результат за 19 лет. За две недели консерваторы потеряли 8% рейтинга.

Оппозиционная Лейбористская партия разделила бы с консерваторами третье место с 19% голосов, что является худшим показателем с 1918 года. Падение рейтинга составил 6%.

В лидерах опроса две политические партии, заняли однозначную позицию по или против Brexit.

"Либеральные демократы", которые проводили кампанию по прямым требованиям нового референдума с целью остановки Brexit, стали бы на выборах крупнейшей политической партией с 24% голосов.

На втором месте была бы партия Brexit Найджела Фараджа, которая существует всего несколько месяцев и поддерживает полный разрыв с Европейским Союзом - 22%. Эта партия выиграла выборы в Европарламент в Великобритании

Результаты подчеркивают рост поляризации британской политики, указывая на еще большую неопределенность после того, как страна была втянута в крупнейшую политический кризис со времен Второй мировой войны, когда избиратели решили провести референдум о выходе из ЕС в 2016 году.

Как известно, Тереза Мэй официально объявила о выходе в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Во главе же правительства она останется, пока ее партия не выберет нового лидера. Ожидается, что Консервативная партия определится с руководителем до того, как Палата общин уйдет на летние каникулы в конце июля.

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