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Espreso.tvСпортЗинченко рассказал, как относится к критике Гвардиолы

Зинченко рассказал, как относится к критике Гвардиолы


фото: REUTERS
Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал об отношениях с Хосепом Гвардиолой

Слова Зинченко приводит "Обореватель" .

"Особенно не читаю, что говорит Гвардиола. Но как бы ни старался не замечать, все равно регулярно вижу и слышу это. Многие говорят об этом вокруг, друзья постоянно что-то сбрасывают по этому поводу. Но меня это никогда не отвлекает, как и никогда не задевает критика. Я просто делаю определенные выводы из этого, ведь чужие мысли будут всегда. Надо быть готовым ко всему, и голова не должна ехать от любых слов ", - сказал украинец.

  • 29 мая стало известно, что украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко привез золотые награды, завоеванные в Англии, в лагерь национальной сборной.
  • 27 мая двукратный чемпион Англии в составе "Манчестер Сити" Александр Зинченко показал, как приехал к родным в Радомышль .
    21 мая украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко опубликовал впечатляющее фото с завоеванными в этом сезоне кубками и выразил благодарность всем фанатам и одноклубникам.
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