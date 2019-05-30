Зинченко рассказал, как относится к критике Гвардиолы

30 мая, 2019, 14:30

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал об отношениях с Хосепом Гвардиолой

Слова Зинченко приводит "Обореватель" .

"Особенно не читаю, что говорит Гвардиола. Но как бы ни старался не замечать, все равно регулярно вижу и слышу это. Многие говорят об этом вокруг, друзья постоянно что-то сбрасывают по этому поводу. Но меня это никогда не отвлекает, как и никогда не задевает критика. Я просто делаю определенные выводы из этого, ведь чужие мысли будут всегда. Надо быть готовым ко всему, и голова не должна ехать от любых слов ", - сказал украинец.